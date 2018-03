Tourismus : Schwesig auf der ITB: MV wirbt mit Natur, Kultur und Ruhe

Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern will sich auf der Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin mit einer Mischung aus Natur, Kultur, Ruhe und Erholung präsentieren. Genau dies wünschten sich viele Menschen, um aus dem Alltagsstress zu kommen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag vor der offiziellen Eröffnung der Messe am Abend. Mit 69 Einwohnern pro Quadratkilometer könnten sich die Besucher sicher sein, viele ruhige und entspannte Orte zu finden. «Wer einmal am Strand von Hiddensee gesessen hat, der spürt dieses unglaubliche Gefühl von Freiheit und Geborgenheit zugleich.»

von dpa

06. März 2018, 11:02 Uhr

Ziel des Auftritts als erstes Bundesland, das zum ITB-Partnerland ausgewählt wurde, sei die internationale Bekanntheit zu erhöhen. Die Ansprache an die ausländischen Gäste werde unter anderem mit den 2000 Kilometern Ostseeküste, den 2000 Binnenseen oder auch den Weltkulturerbestätten Wismar und Stralsund sowie den berühmten Buchenwäldern gelingen, zeigte sich Schwesig überzeugt.