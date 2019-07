Regierung : Schwesig auf Sommertour: Kreuzfahrten Thema in Rostock

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt am heutigen Montag ihre mehrtägige Sommertour fort. Zu Beginn der zweiten Tourwoche widmet sich die Regierungschefin dem Kreuzfahrttourismus, der dem Nordosten mit den Zielhäfen Rostock und Wismar nicht nur reichlich Gäste beschert, sondern auch für Beschäftigung sorgt.

Schwesig besucht zunächst die Neptunwerft in Rostock, auf der rund 600 Werftarbeiter neben Flusskreuzfahrtschiffen auch Maschinenraum-Module für große Fahrgastschiffe herstellen. Für den Nachmittag ist dann der Besuch bei AIDA Cruises geplant. Die Kreuzfahrtreederei mit Sitz in Rostock gilt als einer der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwesig will nach eigenen Worten bei den Treffen mit den Verantwortlichen von Werft und Reederei auch über Umweltfragen sprechen. «Vor dem Hintergrund der Klimadebatte sind Veränderungen nötig», sagte sie. Mit der Nutzung von Flüssiggas als Treibstoff und Landstrom während der Liegezeiten in Häfen sollen die Emissionen der Kreuzfahrtschiffe merklich gesenkt werden.