Parteien : Schwesig: Aufhebung des Kooperationsverbots in der Bildung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält das im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot in der Bildung für überholt und will den Bund auch direkt an der Schulfinanzierung beteiligen. «Wir brauchen gute Schulen und Chancengleichheit in der Bildung, und zwar überall in Deutschland. Das Kooperationsverbot steht dem im Wege. Deshalb sollte es endlich abgeschafft werden», sagte Schwesig der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Die SPD hatte eine solche Forderung auch im Bundestagswahlkampf erhoben und muss nun darauf hoffen, dass Union, FDP und Grünen bei den laufenden Sondierungsverhandlungen in Berlin eine Lösung finden.