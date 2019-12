Landtag : Schwesig befürwortet Unternehmertreffen der Ostsee-Länder

Mecklenburg-Vorpommern hält an der regelmäßigen Ausrichtung des Russlandtages fest, will nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aber auch ein Unternehmertreffen für alle Ostsee-Anrainer veranstalten. Eine solche Konferenz könne etwa im Rahmen der Hanse Sail in Rostock stattfinden. «Der Ostseeraum eröffnet uns große wirtschaftliche Chancen. Wir stehen da auch in der großen Tradition der Hanse», sagte Schwesig am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin.

von dpa

11. Dezember 2019, 12:33 Uhr

Die Debatte war von der CDU unter dem Motto «Ostsee verbindet - Mecklenburg-Vorpommern muss Chancen im Außenhandel besser nutzen» beantragt worden. Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller wies Spekulationen zurück, dass die Union mit ihrer Initiative einen Kontrapunkt zu dem von der SPD initiierten Russlandtag setzen wolle. «Wir stehen zum Russlandtag. Wir finden ihn gut und da ist nichts kleinzureden», betonte Waldmüller. Doch biete der Ostsee-Raum weit mehr Möglichkeiten für den Warenaustausch.