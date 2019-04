Demonstrationen : Schwesig bei «Fridays for Future»-Demo in Schwerin

Schwerin (dpa/mv)- Bei der «Fridays for Future»-Demonstration am heutigen Freitag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erstmals das direkte Gespräch mit den Schülern suchen. «Ich finde es gut, dass sich junge Menschen für den Klima- und den Umweltschutz engagieren», sagte die Regierungschefin. Die Veranstalter der Protestaktion in der Landeshauptstadt erwarten 200 bis 400 Demonstranten. Anfang März hatten in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt rund 3500 Schüler teilgenommen.

von dpa

05. April 2019, 01:57 Uhr

Weil Jugendliche für die Demonstrationen dem Unterricht fern bleiben, gab es mit Hinweis auf die Schulpflicht immer wieder Kritik. Die inzwischen weltweite Protestbewegung geht auf eine Aktion der schwedischen Schülerin Greta Thunberg für einen wirksamen Klimaschutz zurück.