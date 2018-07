Leute : Schwesig bei Restaurant-Eröffnung auf Hiddensee

von dpa

13. Juli 2018, 18:29 Uhr

Gemeinsam mit ihrem Sohn hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag während ihres Urlaubs auf der Insel Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) an einer Restaurant-Eröffnung teilgenommen. Der ungewöhnliche Termin sei auf Einladung der Betreiberfamilie zustande gekommen, die ihre Fischprodukte beim Sommerfest der Landesvertretung in Berlin vorgestellt und Schwesig eingeladen habe, sagte Staatskanzleisprecher Andreas Timm. Neben diesem Termin wird Schwesig ihren Urlaub auf der Insel am Montag erneut unterbrechen, um den Spatenstich für den Breitbandausbau im kleinen Ort Vitte zu setzen.