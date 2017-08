Wahlen : Schwesig beklagt neues Ausmaß an Rassismus im Wahlkampf

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Die Angriffe seien «widerwärtig», sagte Schwesig, kämen aber nicht nur aus dem NPD-Umfeld: «Es gibt auch in der AfD Rassisten und Extremisten.» Das werde durch die «unsäglichen Äußerungen» des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland über Özoguz deutlich. Gauland hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung davon gesprochen, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung in der Türkei zu «entsorgen». SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nannte die AfD in der «Rhein-Zeitung» «eine Schande für Deutschland».

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:18 Uhr