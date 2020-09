Energie : Schwesig besucht Hafen Mukran: Bau von Nord Stream 2

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besucht heute den Hafen in Mukran auf Rügen, wichtigster Umschlagplatz für den Bau der umstrittenen Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2. Damit macht die SPD-Politikerin einmal mehr deutlich, dass sie ungeachtet politischer Vorbehalte gegen die russische Regierung zu dem Milliarden-Projekt steht. Gemeinsam mit Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) will Schwesig mit der Geschäftsführung von Mukran Port sprechen und an einer Mitarbeiterversammlung teilnehmen.

von dpa

11. September 2020, 01:38 Uhr