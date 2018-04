Parteien : Schwesig diskutiert mit Arbeitgebern und DGB über Löhne

von dpa

20. April 2018, 01:26 Uhr

Rostock (dpa/mv) - Das geringe Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern ist Thema einer Diskussionsveranstaltung, zu der die SPD-Landtagsfraktion heute eingeladen hat. Unter dem Motto «Gutes Land, gute Leute, gute Löhne» will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern darüber sprechen, wie die Lohnsituation verbessert werden kann. Hintergrund ist, dass die Gehälter von Fachkräften in Mecklenburg-Vorpommern nur rund 75 Prozent des bundesdeutschen Durchschnitts erreichen. Damit erringe MV den Titel «Lohnkeller der Republik», hieß es von der Fraktion. Schwesig wird unter anderem mit Thomas Lambusch von der Vereinigung der Unternehmensverbände und Nico Fickinger, Hauptgeschäftsführer von Nordmetall auf der Arbeitgeberseite sowie mit Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord, sprechen.