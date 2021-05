Geschichte : Schwesig erinnert an Kriegsende vor 76 Jahren

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Freitag an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert, der vor 76 Jahren zu Ende gegangen ist.

Schwerin | Der 8. Mai sei ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte, sagte Schwesig am Freitag. „Für die meisten Menschen war der 8. Mai 1945 ein Tag der Freude und Erleichterung. Endlich war dieser furchtbare Krieg vorbei. Die Menschen konnten wieder Hoffnung schöpfen. Und viele beteiligten sich schon bald am Wiederaufbau des Landes.“ Es dürfe nie verges...

