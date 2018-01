Regierung : Schwesig erneuert Forderung nach fairen Löhnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 14:42 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihren Appell an die Wirtschaft für mehr Tariflöhne erneuert. Dauerhaft niedrige Löhne zum Teil weit unter Tarif würden nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern gefährden, sondern auch das Vertrauen in das gesellschaftliche System schwächen, sagte Schwesig am Montag beim Neujahrsempfang der Landesregierung im vorpommerschen Pasewalk. Das starke West-Ost-Lohngefälle sei nicht mehr vermittelbar und untergrabe das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft. «Denn sie wird nur akzeptiert, wenn diejenigen, die sich am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen durch harte Arbeit auch Anteil haben am Wohlstand», betonte Schwesig. Die Landesregierung respektiere die Tarifautonomie, setze aber bei der Vergabe von Aufträgen und Fördermitteln Anreize. «Da, wo Steuergelder ausgeben werden, müssen sie auch dort landen, wo gute Löhne gezahlt werden.»