Rüstungsindustrie : Schwesig fordert Alternativen für Wolgaster Werft

Im Streit um den Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bundesregierung aufgefordert, Alternativen für die Werft zu schaffen. «Die Diskussion über Exporte nach Saudi-Arabien darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden», erklärte Schwesig. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

von dpa

21. März 2019, 12:44 Uhr

«Ich war selbst auf der Peene-Werft, habe mit den Beschäftigten gesprochen und weiß deshalb, wie groß die Unsicherheit ist», sagte Schwesig. Wenn die Bundesregierung den Exportstopp nach Saudi-Arabien weiter verlängere, müsse sie auch eine Alternative für Wolgast benennen. Das Land stehe an der Seite der rund 300 Beschäftigten, von denen knapp ein Drittel seit Dezember in Kurzarbeit sind. Beim Kurzarbeitergeld helfe das Land bereits. Die IG Metall forderte am Donnerstag zu prüfen, ob es andere Abnehmer für die Boote gebe, etwa den Zoll oder die Bundespolizei.

Kritik des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg wies ein Regierungssprecher zurück. «Herr Rehberg sollte die schwierige Lage der Werft und ihrer Beschäftigten nicht für parteipolitische Spielchen missbrauchen», sagte der Sprecher. Beide Koalitionspartner seien gleichermaßen verantwortlich.

Auf der Peenewerft werden aktuell Rumpfsektionen für deutsche Marineschiffe gebaut. Sie können nach Werftangaben aber nicht die Ausfälle durch den Exportstopp kompensieren.