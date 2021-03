Gesundheit : Schwesig fordert frühere Einbindung der Hausärzte ins Impfen

Vor der Bund-Länder-Telefonkonferenz zum Impfen gegen Covid-19 an diesem Mittwoch hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gefordert, die Hausärzte früher als geplant einzubeziehen.

Schwerin | „Meine Forderung ist ganz klar, dass die niedergelassenen Ärzte nicht erst ab 19. April einbezogen werden, so wie es jetzt die Gesundheitsminister beschlossen haben, sondern eher“, sagte Schwesig am Montag beim Besuch eines Corona-Schnelltestzentrums in Ludwigslust. In Mecklenburg-Vorpommern sollen die niedergelassenen Ärzte vom kommenden Montag an...

