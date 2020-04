Gesundheit : Schwesig fordert vom Bund mehr Hilfe bei Schutzausrüstung

Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) sieht den Bund in der Pflicht, in der Corona-Krise für ausreichend Schutzausrüstungen zu sorgen. In Mecklenburg-Vorpommern sind bisher drei Menschen an dem neuartigen Virus gestorben.

von dpa

01. April 2020, 05:31 Uhr

Zwischen Bund und Ländern sind heute Beratungen zur Corona-Krise geplant. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angekündigt, beim Bund Druck zu machen, um die Versorgung mit Schutzausrüstungen zu verbessern. Dabei geht es ihr vor allem um Schutzmasken, etwa für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Der Nordosten benötige ungefähr 15 Millionen Schutzmasken in den kommenden vier Wochen. «Das, was wir vom Bund bekommen haben, ist nur ein Bruchteil von dem, was wir brauchen», sagte sie.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bisher drei Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) starb in Nordwestmecklenburg ein 60-jähriger Mann mit verschiedenen schweren Vorerkrankungen. In der Mecklenburgischen Seenplatte starb ein 77-Jähriger in Zusammenhang mit Covid-19. Er litt den Angaben zufolge unter schwersten Vorerkrankungen. Zuvor hatte ein 57-jähriger Infizierter aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sein Leben verloren. Mit Stand vom Dienstag (16.30 Uhr) sind bisher in Mecklenburg-Vorpommern 412 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Im Vergleich der Bundesländer hatte Mecklenburg-Vorpommern mit Stand vom Montag nach Bremen die geringste Anzahl Infizierter sowie insgesamt die geringste Anzahl Infizierter pro 100 000 Einwohner.

Für Streit sorgt die vom Land geforderte Meldung von Covid-19-Infizierten an die Polizei. Einige Kommunen wie Rostock und der Landkreis Vorpommern-Rügen lehnen die Forderung von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) ab, täglich eine aktualisierte Liste von Infizierten an die beiden Polizeipräsidien zu übermitteln. Sie machen in erster Linie den Datenschutz geltend. Der Landkreistag ist noch in der Überlegung. Geschäftsführer Matthias Köpp kündigte dazu Gespräche mit der Landesregierung in den nächsten Tagen an.