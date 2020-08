Landtag : Schwesig Gast bei Klausur der oppositionellen Linksfraktion

Die Linke hat eine Beteiligung aller Landtagsfraktionen am sogenannten Corona-Zukunftsrat gefordert, der helfen soll, Konsequenzen aus der aktuellen Pandemie und bereits erkannten Defiziten zu ziehen. «Bei diesem übergreifenden Thema sollte das Parlament angemessen beteiligt sein», mahnte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Donnerstag nach einem Treffen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Regierungschefin war von der Linken zu ihrer Klausurtagung in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Schwerin eingeladen worden und nahm erstmals an einer solchen Veranstaltung der Opposition teil.

von dpa

06. August 2020, 16:37 Uhr