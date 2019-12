Gesundheit : Schwesig: Geburtenstation-Schließung falsche Entscheidung

Die Schließung der Geburtenstation in Crivitz bei Schwerin sorgt für Bürgerproteste und Streit innerhalb der SPD/CDU-Koalition. «Auch ich bin von der Entscheidung überrascht worden und ich halte sie für falsch», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag vor der Staatskanzlei in Schwerin. Unmittelbar vor Beginn der Kabinettssitzung hatten dort knapp 100 Demonstranten lautstark gegen die vom Klinikbetreiber Mediclin zum Jahresende geplante Schließung der Geburtshilfe-Station protestiert.

10. Dezember 2019, 12:06 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Asklepios Klinik Parchim und das Mediclin Krankenhaus Crivitz ihre Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe in Parchim bündeln wollen. Der Minister stellte sich am Dienstag dem Gespräch mit den Demonstranten, seine Erklärungen gingen jedoch weitgehend in einem Pfeifkonzert unter. Schwesig machte deutlich, dass sie sich mit der Lösung für Crivitz und Parchim nicht zufrieden geben will: «An der Stelle muss nachgebessert werden», sagte sie und kündigte dazu Gespräche in der Ministerrunde an. Massive Proteste hatte es in der Vergangenheit schon wegen der Schließung der Kinderstation im Krankenhaus Wolgast gegeben.