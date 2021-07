Geschichte : Schwesig in sanierter Stasi-Dokumentations- und Gedenkstätte

Nur wenige Hundert Meter vom Rostocker Zentrum entfernt liegt die ehemalige Stasi-Untersuchungshaftanstalt. Dort, wo früher Angst und Schrecken verbreitet wurden, ist heute eine Gedenkstätte. Nach ihrer Sanierung empfängt sie hohen Besuch.

Rostock | Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist das Erinnern, Mahnen und Gedenken an die Opfer von staatlichem Unrecht eine große gemeinsame Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Beim Besuch der sanierten Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Rostock am Freitag sagte sie, dass dor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.