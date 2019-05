Regierung : Schwesig in St. Petersburg für deutsch-russische Beziehung

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Energieminister Christian Pegel (beide SPD) und Wirtschaftsstaatssekretär Stephan Rudolph (CDU) wollen nächste Woche für vier Tage ins russische St. Petersburg reisen. Schwesig will dort die deutsch-russische Freundschaft sowie Wirtschaftskontakte pflegen, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Freitag mitteilte.

von dpa

31. Mai 2019, 15:48 Uhr

Die Regierungschefin werde mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am St. Petersburg International Economic Forum teilnehmen. Außerdem seien Gespräche mit dem russischen Minister für Industrie und Handel, Denis Manturov, und dem Gouverneur des Leningrader Gebiets als Partnerregion von Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Drosdenko, geplant.

Die Reise soll von Donnerstag bis Sonntag dauern. Am Samstag finde in St. Petersburg ein Treffen der Freundschaftsgruppen des Deutschen Bundesrats und des Russischen Föderationsrats statt. Schwesig sei auf deutscher Seite Vorsitzende der Freundschaftsgruppe. «Russland ist ein wichtiger Partner für uns», sagte sie vor der Reise. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit, gemeinsamer Austausch und kritischer Dialog der richtige Weg sind.»