International : Schwesig kritisiert geplante Kürzungen im EU-Agrarhaushalt

Die Landesregierung tagt zum ersten Mal in der Geschichte des Landes heute in Brüssel. Eingebettet ist die Beratung der Schweriner Minister in Gespräche mit EU-Kommissaren und anderen hohen Vertretern der Kommission.

von dpa

27. November 2018, 16:25 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die geplanten Kürzungen im EU-Agrarhaushalt kritisiert. Nach einem zweitägigen Besuch der Landesregierung in der belgischen Hauptstadt und Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der Europäischen Kommission sagte Schwesig am Dienstag: «Gerade für den ländlichen Raum brauchen wir die Unterstützung der EU.» Ziel müsse es sein, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen. «Deshalb sehe ich die beabsichtigten Kürzungen im EU-Agrarhaushalt sehr kritisch.» Nach Vorschlägen der Kommission vom Sommer sollen von 2021 bis 2027 rund 41 Milliarden Euro für deutsche Landwirtschaftsunternehmen zur Verfügung stehen - rund drei Milliarden Euro weniger als in der vorangegangenen Förderperiode.