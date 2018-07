Regierung : Schwesig kritisiert Merkel wegen fehlender Kommunikation

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Bundesvize Manuela Schwesig hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Kommunikation im Asylstreit mit der CSU kritisiert. Die Ergebnisse der Einigung zwischen ihr und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seien ohne Beratung mit dem Koalitionspartner SPD präsentiert worden. «Ich finde es nicht besonders fair von Frau Merkel, dass sie wochenlang streitet mit Herrn Seehofer und dann in einer Nacht- und Nebelaktion zu einer möglichen Einigung in der Union kommt», sagte sie am Dienstag in einem NDR-Interview.

von dpa

03. Juli 2018, 14:54 Uhr

Schwesig sprach sich nicht explizit gegen die von CDU und CSU vereinbarten Transitzentren aus. 2015 habe die SPD lediglich «Massenlager» abgelehnt. Der Vorschlag, der nun auf dem Tisch liege, werfe aber mehr Fragen auf, als dass er Antworten liefere. Daher seien weitere Beratungen nötig. Außerdem gebe es bereits mehrere SPD-Vorschläge, wie eine humanitäre Flüchtlingspolitik möglich sei. «Wir erwarten, dass sich die Union damit auseinandersetzt.»

Merkel hatte sich am Montagabend mit Seehofer auf die Einrichtung sogenannter Transitzentren geeinigt. Von dort sollen Asylbewerber, für deren Verfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist, in diesen Staat zurückgebracht werden.