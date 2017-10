Regierung : Schwesig lädt erstmals zum «Exportabend»

vergrößern 1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 12:55 Uhr

Schwerin/Neubrandenburg/Stettin (dpa/mv) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt am Mittwoch nach Neubrandenburg zum ersten Exportabend unter dem Motto «Landesregierung trifft Exportwirtschaft» ein. Die Veranstaltung solle den Erfahrungsaustausch zwischen Regierung, Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Kammern fördern, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Montag mit. Schwesig hatte bei ihren beiden ersten Auslandsreisen als Ministerpräsidentin jüngst in Russland und in der Schweiz für intensivere Wirtschaftskontakte geworben. Ihre dritte Auslandsreise wird die Regierungschefin Ende November nach Polen führen. Geplant sei ein Besuch in Stettin, hieß es.