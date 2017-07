Regierung : Schwesig leitet ihre erste Kabinettssitzung: Landeshaushalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mecklenburg-Vorpommerns neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Dienstag ihre erste Kabinettssitzung in Schwerin geleitet. Auf dem Programm stand die Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2018 und 2019. Mehrausgaben sind unter anderem für niedrigere Kita-Elternbeiträge sowie für zusätzliche Polizisten vorgesehen. Ansonsten wird aller Voraussicht nach der Sparkurs des Landes fortgesetzt, mit dem Ziel, Kredite zu tilgen und keine neuen Schulden aufzunehmen. Schwesig war am 4. Juli vom Landtag zur Nachfolgerin des schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) gewählt worden.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 11:30 Uhr