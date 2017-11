Medien : Schwesig: MV will Start-up-Zentren in Uni-Städten aufbauen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

erstellt am 13.Nov.2017

Technologieorientierte Start-up-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach dem Willen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besser gefördert werden. Dazu sollen in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald Start-up-Zentren für junge, digitale Unternehmen aufgebaut werden, sagte Schwesig am Montag bei der Konferenz «Digitale Zukunft@mecklenburg-vorpommern» in Rostock. «Wir wollen dafür die langjährigen guten Erfahrungen aus unseren klassischen Technologie- und Gründerzentren in die digitale Welt erweitern.» Die Zentren sollen zügig entstehen. Ziel sei es, junge, kreative Menschen dafür zu begeistern, ihre Ideen in einem eigenen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in die Praxis umzusetzen.

