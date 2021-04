Krankheiten : Schwesig: nach Krebserkrankung weitere Reha-Behandlungen

Nach ihrer vor rund einem Jahr beendeten Krebs-Therapie hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig angekündigt, erneut Reha-Behandlungen in Anspruch zu nehmen.

Schwerin | Sie werde wegen der Corona-Pandemie und der besonderen Situation für das Bundesland allerdings keine vollständige Reha antreten, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag am Ende einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Stattdessen werde sie in den kommenden drei Wochen notwendige Behandlungen in einer Fachklinik im Land durchführen lassen, sofer...

