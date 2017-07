Parteien : Schwesig neue SPD-Landesvorsitzende in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ist neue SPD-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern. Auf einem Sonderparteitag am Sonntag in Linstow (Landkreis Rostock) wählten sie 91 Prozent der Delegierten an die Spitze des 2900 Mitglieder zählenden Landesverbandes. Die Neuwahl war nötig geworden, weil Erwin Sellering seine Ämter als SPD-Landes- und Regierungschef wegen einer schweren Krebserkrankung abgibt. In einer emotionalen Rede zog der 67-Jährige eine positive Bilanz seiner Arbeit und warb um Unterstützung für seine Nachfolgerin. Schwesig soll an diesem Dienstag im Schweriner Landtag zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie wird die erste Frau an der Spitze Mecklenburg-Vorpommerns sein.

SPD MV

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 12:31 Uhr