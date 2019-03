Regierung : Schwesig: Positive Halbzeitbilanz für rot-schwarze Regierung

Ministerpräsidentin Schwesig sieht Mecklenburg-Vorpommern zur Halbzeit der Wahlperiode auf gutem Weg. Sie verweist auf steigende Wirtschaftskraft und Zusatzausgaben für Bildung und Polizei. Doch die Opposition findet erwartungsgemäß auch Defizite im Regierungshandeln.

von dpa

12. März 2019, 13:34 Uhr

Die rot-schwarze Landesregierung in Schwerin hat zur Mitte der Wahlperiode eine positive Halbzeitbilanz gezogen. Als Belege für erfolgreiche Arbeit führte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag unter anderem ein solides Wirtschaftswachstum, sinkende Arbeitslosenzahlen, kontinuierlichen Schuldenabbau sowie die Aufstockung der Mittel für Schulen, Kinderbetreuung, innere Sicherheit und Digitalisierung an.

«In der ersten Hälfte der Wahlperiode hat die Landesregierung wichtige Weichenstellungen für das Land vorgenommen: vom Fahrplan für die beitragsfreie Kita über das Sicherheitspaket mit mehr Polizeistellen bis hin zum Vergabemindestlohn», hob die Regierungschefin hervor. Mecklenburg-Vorpommern sei - bei allen Herausforderungen, vor denen das Land stehe - auf gutem Weg und komme voran. Erst in der Vorwoche hatte die Landesregierung nach zähen Verhandlungen mit den Kommunen auch eine Grundsatzeinigung zur künftiger Finanzausstattung von Kreisen, Städten und Dörfern erzielt.

Nach Ansicht der Opposition kommt die Übereinkunft viel zu spät und löst längst nicht alle Probleme. Versäumnisse werden SPD und CDU auch in der Bildungspolitik sowie bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie vorgeworfen. Zudem trete das Land bei der Energiewende auf der Stelle und steuere angesichts des fortwährenden Lohngefälles auf einen zunehmenden Fachkräftemangel zu, hieß es.

Die SPD hatte die Landtagswahl im September 2016 trotz Stimmverlusten klar für sich entschieden und die Koalition mit dem langjährigen Regierungspartner CDU erneuert. Schwesig war im Juli 2017, nur wenige Monate nach Regierungsbildung, überraschend von der Bundes- in die Landespolitik gewechselt, um den damals schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) als Regierungschef abzulösen. Die aktuelle Wahlperiode dauert regulär bis zum Spätsommer 2021. Dann steht turnusgemäß auch die Bundestagswahl an.