Regierung : Schwesig reist aus MV nach Russland

Schwerin (dpa/mv) - Trotz der fortwährenden Handelssanktionen ist das Interesse der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns am russischen Markt nicht erlahmt. Die Teilnahme vieler namhafter Unternehmen an der bevorstehenden Reise nach St. Petersburg verdeutliche den Willen, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wieder auszubauen. Das werde von der Landesregierung unterstützt, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Reiseprogramms. So werde die etwa 100-köpfige Delegation unter anderem die Schiffbaumesse Neva besuchen und an den Tagen der Deutschen Wirtschaft im Leningrader Gebiet teilnehmen. Schwesig strebt wie ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering nach einem besseren Verhältnis zu Russland, gegen das die EU als Reaktion auf Krim-Anexion und Ukraine-Krise Handelsbeschränkungen verhängt hatte.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 13:20 Uhr