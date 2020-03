Gesundheit : Schwesig ruft in Fernsehansprache zum Zusammenhalten auf

Eine schnelle Lockerung der strengen Maßnahmen gegen das Coronavirus wird es nicht geben. Das stellte Ministerpräsidentin Schwesig in einer Fernsehansprache klar. Mit Blick auf Ostern richtet sie an Familien einen dringenden Appell.

von dpa

29. März 2020, 08:27 Uhr

Nach dem ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bevölkerung zu Geduld und zum Zusammenhalten aufgerufen. «Danke für Ihre Geduld und dafür, dass Sie sich an die Regeln halten», sagte sie am Samstagabend in einer Fernsehansprache im NDR-Fernsehen. «Wir werden diese Geduld weiter brauchen. Es ist viel zu früh, die Lockerung von Maßnahmen zu diskutieren. Sie gelten bis einschließlich 19. April», betonte die Ministerpräsidentin.

Schwesig rief dazu auf, persönliche Kontakte weiter zu vermeiden und Abstand zu halten. Dazu gehöre auch, auf Urlaubsreisen und Familienbesuche zu verzichten. Ostern stehe vor der Tür. «Auch meine Familie verzichtet dieses Jahr auf den Besuch zu Ostern, auch wenn es sehr schade für die Großeltern und für meine Kinder ist», sagte sie. «Bleiben Sie zu Hause, soweit es möglich ist! Bringen Sie Ihre Liebsten nicht in Gefahr.»

Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht so stark betroffen wie andere Bundesländer sei, gebe es nun leider den ersten Todesfall. Den Angehörigen wolle sie ihr aufrichtiges Beileid aussprechen. Mecklenburg-Vorpommern war zuvor das letzte Bundesland ohne einen Todesfall.

Bei dem Toten handelt es sich laut Gesundheitsministerium um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten habe. Der Patient hatte neben einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus den Angaben zufolge chronische Vorerkrankungen. Er starb am Samstag.

«Die Zahl der Erkrankten wird weiter steigen - auch dann, wenn unsere Schutzmaßnahmen wirken», warnte Schwesig. Ziel sei es, die Ausbreitung des Virus vor allem zu verlangsamen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit Sars-CoV-2 lag am Samstagabend um 17.00 Uhr bei 348. Das waren 39 mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte.

Die Ministerpräsidentin dankte in ihrer Ansprache auch allen Menschen, die die Versorgung sicherten wie den Verkäuferinnen und Verkäufern im Supermarkt. «Auch den Menschen, die in Krankenhäusern und Arztpraxen, in Alten- und Pflegeheimen arbeiten, danke ich ganz herzlich für Ihren großen Einsatz.» Und sie danke allen, die anderen mit ihrer Hilfsbereitschaft das Leben leichter machen: «Freiwillige bieten älteren Nachbarn Hilfe beim Einkauf an. Örtliche Geschäfte richten Lieferdienste ein, es gibt Fitnessangebote und Konzerte im Internet. Das macht Mut. MV hält zusammen. Wir stehen Corona zusammen durch.»