Gewerkschaften : Schwesig ruft zu Solidarität in der Gesellschaft auf

„Solidarität ist Zukunft“ lautete das Motto des DGB Nord zum 1. Mai: Rund 120 Menschen verloren sich auf dem Neuen Markt der Hansestadt Rostock bei der zentralen 1.-Mai-Kundgebung für Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Menschen zum Zusammenhalt in der Corona-Pandemie aufgerufen. „Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, jetzt gerade auf den letzten Metern dieser Pandemie, dass das Coronavirus unsere Arbeitswelt nicht spaltet, die Gesellschaft nicht spaltet“, sagte Schwesig am Samstag in Rostock bei der zentralen Kundgebun...

