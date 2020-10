International : Schwesig sagt coronabedingt Polenreise ab

Als Reaktion auf die auch in Polen steigenden Corona-Infektionen hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihren Besuch in der Nachbarwoiwodschaft Westpommern abgesagt. «Die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Partnern und mein regelmäßiger Polentag sind mir eine Herzensangelegenheit. Umso schwerer fällt uns die Entscheidung, den lange geplanten Besuch in Stettin am 16.10. mit Empfang in der Philharmonie absagen zu müssen», erklärte Schwesig in einer am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung.

von dpa

07. Oktober 2020, 17:24 Uhr