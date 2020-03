Krankheiten : Schwesig sagt Delegationsreise nach Russland und Messen ab

Das Coronavirus sorgt für immer mehr Veranstaltungsabsagen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verschiebt ihre für Mitte April geplante große Delegationsreise nach Russland auf einen späteren Zeitpunkt, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag mitteilte.

von dpa

12. März 2020, 12:07 Uhr

«Es ist sehr schade, dass wir diese Entscheidung so treffen mussten. Denn es gab eine große Resonanz aus der Wirtschaft», erklärte die Regierungschefin der Mitteilung zufolge. «Die Gesundheit geht aber vor.» Vorgesehen war eine Delegationsreise mit Vertretern aus Regierung, Landtag, Wirtschaft und Kultur vom 15. bis 19. April zur Deutschen Woche in St. Petersburg.

Abgesagt wurden außerdem zwei Publikumsmesse in Rostock, die «Tier & Natur» an diesem Wochenende und die «Bauen und Sanieren» am darauffolgenden Wochenende. Die Stadtverwaltung hatte zuvor alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt. Auch der Palliativtag Mecklenburg-Vorpommern und der Kammertag der Landesärztekammer - beides war an diesem Wochenende in Rostock geplant - sind von den Veranstaltern gestrichen worden.