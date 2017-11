Terrorismus : Schwesig: «Schrecklicher Anschlag verhindert»

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 2

01.Nov.2017

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mit Erleichterung auf die Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten in Schwerin reagiert. «Wir alle sind sehr froh, dass der Generalbundesanwalt, die Polizei und die Verfassungsschutzbehörden den dringend Terrorverdächtigen identifiziert und verhaftet haben, bevor er seine mörderischen Pläne in die Tat umsetzen konnte», sagte Schwesig am Mittwoch nach der Kabinettssitzung. Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge habe damit ein schrecklicher Anschlag verhindert werden können.

Bei der Zusammenkunft in der Staatskanzlei hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) seine Kabinettskollegen über den Anti-Terror-Einsatz vom Vortag informiert. Dabei hatten Spezialkräfte der Polizei einen 19-jährigen Syrer gefasst, der seit Monaten einen Bombenanschlag mit hochexplosivem Sprengstoff geplant und bereits konkret vorbereitet haben soll. In der Wohnung des Mannes waren Elektronik und Chemikalien zum Bombenbau sichergestellt worden.

«Die Behörden von Bund und Land haben professionell reagiert, um ein Risiko für die Bevölkerung auszuschließen. Wir werden auch weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um gefährliche Islamisten zu überwachen und aus dem Verkehr zu ziehen», erklärte Caffier. Der Minister werde am Donnerstag auch den Innenausschuss des Landtages über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren, hieß es.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) zeigte sich ebenfalls erleichtert und würdigte die Arbeit der Ermittler: «Die Festnahme war kein Zufall. Sie zeigt, wie gut unsere Sicherheitsbehörden arbeiten.» Badenschier warnte aber auch vor vorschnellen Verallgemeinerungen und lobte die Arbeit der ehrenamtlichen Initiativen in der Flüchtlingsbetreuung.

Der Oberbürgermeister räumte ein, dass die konzentrierte Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden in bestimmten Stadtteilen «nicht ganz unproblematisch» sei. Dort gebe es aber die benötigten Wohnungen. Badenschier kündigte verstärkte Anstrengungen der Stadt in der Flüchtlingsbetreuung und Integration an.

Kritik äußerte der Landesflüchtlingsrat. Mit der aktuellen Verteilung der Flüchtlinge auf ohnehin problembeladene Stadtteile werde der Bildung regelrechter Krisengebiete Vorschub geleistet. «Da gibt es wenig soziale Bindung und Ausgrenzungen aller Art», erklärte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz. Sie wandte sich zudem gegen die Begrenzung des Familiennachzugs. «Die Erfahrung zeigt doch, dass sich vor allem ganz junge Männer, die allein hier ankamen, radikalisieren. Es fehlt das familiäre Umfeld, das solchen halbstarken Jungs Halt gibt», sagte Seeman-Katz.

Sie warnte zugleich davor, Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland unter Generalverdacht zu stellen. «Die Lehre aus dem jüngsten Fall kann nur sein, noch wachsamer zu sein. Darüber dürfen wir aber nicht vergessen, dass die allermeisten Syrer selbst vor dem Terror geflohen sind und sich nun auch Sorgen machen», sagte Seemann-Katz.

Sie reagierte damit auch auf Forderungen der AfD, die Rückführung «einer großen Zahl Syrer in ihr Heimatland» möglichst zügig vorzubereiten. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nikolaus Kramer, machte eine «unkontrollierte Masseneinwanderung» in den Jahren 2015 und 2016 für das gewachsene Gefahrenpotenzial in Deutschland verantwortlich.

