Brände : Schwesig sieht Bund bei Munitionsberäumung in der Pflicht

von dpa

07. Juli 2019, 08:51 Uhr

Der verheerende Waldbrand bei Lübtheen hat nach Ansicht der Landesregierung in Schwerin die Gefahren der teilweise extrem hohen Munitionsbelastungen einiger Gebiete im Land erneut offengelegt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht dabei vorrangig den Bund in der Pflicht, rasch für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Thema soll dem Vernehmen nach auch bei einem Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erörtert werden, der am Mittwoch in Lübtheen erwartet wird. Die Menschen in der Region hätten zu Recht die Erwartung, dass eine Fläche, die dem Bund gehört und seit Jahrzehnten mit Munition belastet ist, nicht einfach so brach liege, betonte Schwesig. Sie fordert mehr Tempo bei der Beräumung munitionsbelasteter Flächen.