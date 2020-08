Bildung : Schwesig sieht Schulstart in MV als geglückt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Corona-Schutzvorkehrungen an Schulen und in Kitas gegen Kritik verteidigt. Die Debatte über den Schulunterricht könne gegenwärtig nicht geführt werden, als gebe es die Corona-Pandemie nicht. Schule müsse als tägliche Großveranstaltung betrachtet werden, die besondere Schutzmaßnahmen erfordere, sagte Schwesig am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin, bei der eine erste Bilanz zum Schulstart gezogen worden sei. Diskussionen hatte es vor allem um die Maskenpflicht an Schulen gegeben.

von dpa

18. August 2020, 14:02 Uhr