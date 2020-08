Regierung : Schwesig sieht Wasserstofftechnologie als Chance

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht in der Nutzung und Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie eine Chance, die bislang schmale Industriebasis des Landes zu verbreitern und qualifizierte Jobs mit guten Löhnen zu schaffen. «Es gibt gerade eine Aufbruchstimmung rund um den Wasserstoff in ganz Deutschland. Diese wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern nutzen», sagte Schwesig am Freitag anlässlich eines Besuchs bei dem Unternehmen Apex Energy in Laage (Landkreis Rostock), an dem auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teilnahm.

von dpa

14. August 2020, 12:15 Uhr