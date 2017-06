Soziales : Schwesig soll Kampf gegen Kinderarmut zu Schwerpunkt machen

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Die Linke hat die designierte Ministerpräsidentin des Landes, Manuela Schwesig (SPD), aufgefordert, die Bekämpfung der Kinderarmut ins Zentrum ihrer Politik zu stellen. Schwesig müsse so rasch wie möglich einen Aktionsplan auflegen, forderte die familienpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Jacqueline Bernhardt. Laut Statistischem Landesamt lebten im Januar fast 38 000 Kinder unter 15 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern von Hartz IV. Bernhardt forderte eine kostenlose Bildung von Anfang an, einschließlich Kita. Die Jugend- und Schulsozialarbeit müsse flächendeckend und langfristig gesichert werden.

Statistisches Landesamt mit Angaben zu Kindern in Hartz IV

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 09:29 Uhr