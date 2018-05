Regierung : Schwesig: Starker Firmengemeinschaftsstand für CeBIT

Mecklenburg-Vorpommern will sich auf der Internationalen Computermesse CeBIT Mitte Juni in Hannover als Partner für die Digitalisierung präsentieren. Das Land werde daher mit einem «stark besetzten Firmengemeinschaftsstand» vertreten sein, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit führenden Vertretern der Kammern und des Wirtschaftsdachverbandes VUMV in Schwerin an. Sie selbst werde die CeBIT auch besuchen.

03. Mai 2018, 18:26 Uhr

«Die Digitalisierung ist eine große wirtschaftliche Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Darüber sind wir uns einig», erklärte die Regierungschefin. Auf der Kabinettsklausur Mitte Mai werde sie mit allen Ministern beraten, wie im Land die Digitalisierung auf den unterschiedlichsten Gebieten vorangetrieben werden kann.

Bei dem Gespräch in der Staatskanzlei habe auch große Einigkeit darüber bestanden, dass sich das Land wirtschaftlich breiter aufstellen müsse. «Mecklenburg-Vorpommern ist ein Tourismusland. Das wollen wir natürlich auch bleiben. Wir wollen aber gemeinsam deutlich machen, dass Mecklenburg-Vorpommern inzwischen auch ein attraktiver Industriestandort ist, mit gut erschlossenen Gewerbeflächen und der Möglichkeit direkt in den Häfen zu produzieren», erklärte Schwesig.

Sie begrüße daher sehr, dass die Wirtschaft eine Industrie-Kampagne gestartet habe. Denn vor allem die Industrie biete Arbeitsplätze mit guten Löhnen, von denen Mecklenburg-Vorpommern mehr brauche. «Wir werden im Wettbewerb mit anderen Regionen nur mithalten, wenn bei uns auch gute Löhne gezahlt werden», appellierte Schwesig erneut an die Wirtschaft, auch im Nordosten Tariflöhne zu zahlen. Das tut bislang nur etwa ein Viertel der Firmen im Land.