Regierung : Schwesig startet Sommertour in Werk für Tiefkühlpizza

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet am heutigen Mittwoch ihre Sommertour von West nach Ost durch Mecklenburg-Vorpommern. Erste Station ist die Kleinstadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) - ein Zentrum der Lebensmittelproduktion im Land. Die Regierungschefin besucht zunächst den Pizzabäcker Dr. Oetker mit seinem Innovationszentrum. Dort wird an der Optimierung der Herstellung von Tiefkühlpizza geforscht.

von dpa

08. August 2018, 13:18 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch beim Tiefkühlpizza-Hersteller Dr. Oetker ihre erste Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern begonnen. In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) informierte sie sich im Technologiezentrum des Unternehmens über Forschung und Entwicklung in dem Bereich. Das Wittenburger Innovationszentrum arbeitet als Dienstleister für die Oetker-Werke in Deutschland, England, Polen, Kanada, der Türkei, Südafrika und Australien. Es entwickelt keine neuen Produkte, sondern die Technologien, um jedes neue Produkt in großen Stückzahlen produzieren zu können. Schwesig sagte, es sei gut, neben der klassischen Produktion auch einen Forschungsbereich im Land zu haben.