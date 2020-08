Metallindustrie : Schwesig startet Tour bei insolventer Gießerei

Die angeschlagene Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH (Vorpommern-Greifswald) bekommt erneut Besuch von der Schweriner Landesregierung. An diesem Freitag wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre «Wirtschaftstour» in Torgelow starten, wie ein Regierungssprecher am Dienstag sagte. Geplant seien Gespräche mit der Geschäftsführung, ein Rundgang sowie Treffen mit Arbeitern. Der Besuch sei bereits vor dem Antrag der Gießerei auf Insolvenz in Eigenverwaltung geplant gewesen, der am 13. Juli beim Amtsgericht gestellt worden war.

von dpa

04. August 2020, 09:28 Uhr