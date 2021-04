Gesundheit : Schwesig: Verschärfte Corona-Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat verschärfte Corona-Maßnahmen im Bundesland nicht ausgeschlossen.

Schwerin | „Die Zahlen sind viel zu hoch“, sagte Schwesig am Montag in Schwerin. Aus Regionen komme bereits die Nachricht, dass es eine Zunahme an Krankenhausversorgung gebe. „Das müssen wir uns anschauen und deshalb kann ich Verschärfungen auch nicht ausschließen.“ Schwesig verwies darauf, dass die Corona-Infektionszahlen voraussichtlich erst am Dienstag ode...

