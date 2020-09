Kriminalität : Schwesig: Wegen Nawalny nicht Nord Stream 2 in Frage stellen

Die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny sollte nach Auffassung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht dazu benutzt werden, die fast fertig gestellte Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream 2 in Frage zu stellen. «Ich teile im Fall Nawalny die Position der Bundesregierung. Die Verantwortlichen für den Giftanschlag müssen ermittelt und bestraft werden. Da sind Politik und Justiz in Russland in der Verantwortung», erklärte Schwesig am Donnerstag.

von dpa

03. September 2020, 13:57 Uhr