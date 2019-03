Gewerkschaften : Schwesig will engere Kontakte zu Gewerkschaften

Mit einem neuen Gesprächsformat will Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig die Beziehungen zu den Gewerkschaften ausbauen. Das am Freitag von SPD-Landesvorstand und DGB-Gewerkschaften gestartete Format «Forum Gute Arbeit» soll künftig dem regelmäßigen Austausch dienen, wie beide Seiten vor dem Treffen mitteilten. «Das Ziel dabei ist klar: Gute Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern», erklärte Schwesig. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gehe es um faire Löhne und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Weitere Themen seien Bildung und Grundrente.

von dpa

22. März 2019, 17:45 Uhr

Der DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn betonte: «Was in anderen Bundesländern oder im Bund gut funktioniert, soll nun auch Mecklenburg-Vorpommern etabliert werden: Ein institutionalisierter Austausch von SPD und Gewerkschaften, jenseits von Parlamenten und Regierungen.» Als ein wichtiges Thema nannte er die Tarifbindung von Unternehmen, die in Mecklenburg-Vorpommern bisher wenig ausgeprägt sei.