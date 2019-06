Regierung : Schwesig will im kommenden Jahr wieder nach Russland reisen

Die mecklenburgische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will im kommenden Jahr zur Deutschen Woche erneut nach St. Petersburg reisen. Sie wolle «Brücken bauen, im Dialog bleiben auch in schwierigen Zeiten», sagte Schwesig am Montag nach ihrer Rückkehr aus Russland der Deutschen Presse-Agentur. «Davon war meine erneute Reise nach St. Petersburg geprägt.» Die Ministerpräsidentin hatte unter anderem an einem Treffen der deutsch-russischen Freundschaftsgruppen des Deutschen Bundesrats und des Russischen Föderationsrats teilgenommen.

von dpa

10. Juni 2019, 14:52 Uhr

Zu Beginn ihres viertägigen Russland-Besuches hatte Schwesig am Freitag auf dem St. Petersburg International Economic Forum für eine Wiederbelebung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen und eine Aktivierung des Seehandels geworben.