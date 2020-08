Arbeitsmarkt : Schwesig will schnelle Entscheidung über Kurzarbeitergeld

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) drückt bei der Diskussion über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aufs Tempo. Sie halte es für «sehr wichtig», dass der Koalitionsausschuss auf Bundesebene schon an diesem Dienstag eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes beschließt, sagte Schwesig am Montag in Schwerin. «Es ist absehbar, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch weiter anhalten.»

von dpa

24. August 2020, 17:09 Uhr