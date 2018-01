Regierung : Schwesig wirbt für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 14:20 Uhr

Auch in anderen Bereichen habe es vernünftige Kompromisse gegeben. Dazu gehörten Rente und Pflege, Digitalisierung oder Wirtschaftsförderung in strukturschwachen Regionen. «In anderen Bereichen hätte ich mir weitergehende Ergebnisse gewünscht», räumte die SPD-Politikerin ein. Es gebe daher auch viel Skepsis gegenüber einer erneuten großen Koalition im Bund, und es sei nun abzuwarten, welche Entscheidung am kommenden Wochenende getroffen werde, konstatierte Schwesig vor dem SPD-Bundesparteitag.

Ihr gegenüber hätten jedoch viele Bürger deutlich gemacht, dass sie sich auf Bundesebene für die Bildung einer stabilen Regierung einsetzen solle. Das sei für sie ein wichtiger Grund gewesen, sich in der vergangenen Woche an den Verhandlungen in Berlin zu beteiligen, betonte Schwesig. Auch sie hatte nach der schweren Wahlschlappe der SPD im September für den Gang in die Opposition plädiert.