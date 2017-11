Medien : Schwesig wirbt für vielfältige Medienlandschaft

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bedeutung solider journalistischer Recherche und einer vielfältigen Medienlandschaft betont. Die Nutzung sozialer Medien eröffne neue Wege der Kommunikation und Information, sagte sie am Samstag bei der Eröffnung des 25. Landespresseballs in Rostock. Dabei würden mitunter aber Gerüchte an die Stelle von Fakten treten und damit Desinformation betrieben. Gerade deshalb seien Medien wichtig, die Behauptungen überprüfen, Nachrichten aufbereiten und Ereignisse kompetent kommentieren und kritisch hinterfragen. «Weil es mehr Information gibt als je zuvor, brauchen wir eine starke und vielfältige Medienlandschaft. Und wir brauchen einen guten Journalismus», betonte die Regierungschefin vor rund 1000 Ballgästen.