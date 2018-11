Tourismus : Schwesig würdigt Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor

von dpa

29. November 2018, 12:01 Uhr

Der Tourismus bleibt nach Überzeugung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für Mecklenburg-Vorpommern eine tragende wirtschaftliche Säule. Doch müsse sich die Branche gemeinsam mit Land und Kommunen den neuen Herausforderungen stellen. Das jetzt vorgelegte Tourismuskonzept gebe wichtige Impulse, wie erfolgreiche Wege weiter beschritten und notwendiger Wandel eingeleitet werden könnten, sagte die Regierungschefin am Donnerstag auf dem 28. Landes-Tourismustag in Wismar. Die Konkurrenz in Deutschland selbst, aber auch in Polen und Skandinavien habe deutlich aufgeholt. Ziel müsse es daher sein, mit lukrativen Angeboten und gutem Service Gäste zu gewinnen und zu halten. «Wir sind Tourismusland Nummer eins und wir wollen es bleiben», betonte Schwesig vor den rund 250 Teilnehmern des Verbandstages. Eine Grundbedingung dafür sei engagiertes, gut bezahltes Personal.