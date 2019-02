Verbände : Schwesig würdigt Wirken der Feuerwehren

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den selbstlosen Einsatz der vielen Tausend Feuerwehrleute in Mecklenburg-Vorpommern gewürdigt. «Jeden Tag 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr sind sie für uns da», sagte die Regierungschefin am Mittwoch in Schwerin. Anlass war ein Festempfang im Schloss zum 140-jährigen Bestehen des Feuerwehrverbands im Land.

von dpa

27. Februar 2019, 18:29 Uhr

Wie unverzichtbar die Arbeit der Kameraden sei, habe sich im vergangenen Jahr auf besondere Weise gezeigt, sagte Schwesig. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte es viele Brände gegeben, darunter auch die schweren Waldbrände bei Groß Laasch und Lübtheen im Südwesten. Hunderte Feuerwehrleute, Angehörige von THW und Bundeswehr seien tagelang unter höchster Belastung im Einsatz gewesen. Auch im Alltag leisteten die Mitglieder der Freiwilligen und Berufsfeuerwehren unverzichtbare Arbeit, ob bei der Brandbekämpfung, der Beseitigung von Sturmschäden, der Bergung von Unfallopfern oder auch bei Osterfeuern.

Laut Statistik mussten die Wehren im Jahr 2017 etwa 16 000 Mal ausrücken, um in Notsituationen einzugreifen. Zumeist handelte es sich um schwere Verkehrsunfälle. Gut 5200 Mal wurde Alarm ausgelöst, weil Brände zu löschen waren. Nach Angaben des Feuerwehrverbands zählen die 939 Wehren im Land 25 450 Mitglieder.