Regierung : Schwesig zu Sommertour gestartet

In der parlamentarischen Sommerpause haben auch Spitzenpolitiker weniger Termine. So bleibt Zeit für Informationstouren durchs Land. Regierungschefin Schwesig widmete sich zum Auftakt ihrer Tour der Holzwirtschaft, die inzwischen mehr Beschäftigte hat als die Werften.

von dpa

24. Juli 2019, 15:32 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch zum Auftakt ihrer Sommertour mehrere Unternehmen der Holzindustrie besucht und damit die wachsende Bedeutung der Branche deutlich gemacht. «Die Holzwirtschaft hat sich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt», betonte die Regierungschefin. So sei in Wismar eines der größten und modernsten Holzverarbeitungszentren in Europa entstanden.

«Hier ist kluge Standortentwicklung betrieben worden», sagte Schwesig bei einem Besuch der Firma Holzwerkstoffe Egger. Das aus Österreich stammende und weltweit agierende Familienunternehmen betreibt seit nunmehr 20 Jahren in Wismar eine Fabrik und zählt dort mit rund 1000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern. In der Region Wismar seien etwa 2000 Menschen in der mittelständischen Holzindustrie tätig, landesweit rund 4200. Das sind mehr Arbeitnehmer, als derzeit auf den Werften im Land beschäftigt sind.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Firmen im Holzcluster zahle sich aus. «Davon profitieren die Unternehmen, weil es möglich ist, Wertschöpfungsketten aufzubauen. Die enge Zusammenarbeit führt aber auch dazu, dass sparsamer mit dem wertvollen Rohstoff Holz umgegangen wird. Das ist wichtig beim Schutz der Umwelt», betonte Schwesig. In Wismar wird Holz geschnitten, zu Faserplatten, Paletten und Fußböden verarbeitet, aber auch zu Möbeln sowie zu Holzpellets für Heizungen. Zur Auslastung der Kapazitäten in Wismar wird jedoch auch viel Holz importiert, vor allem aus Russland und Skandinavien.

Am Morgen hatte Schwesig ihre mehrtägige Tour im Forstamt Gädebehn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) begonnen. Nach Angaben von Landesforst-Vorstand Manfred Baum liefern die Wälder in Mecklenburg-Vorpommern etwa zwei Millionen Festmeter Holz pro Jahr. Der Großteil davon werde auch im Land verarbeitet, vor allem in den in Wismar entstandenen Unternehmen, sagte Baum.

Mecklenburg-Vorpommern gehört mit einer Forstfläche von 588 000 Hektar zu den waldärmeren Bundesländern in Deutschland. Jeweils etwa 40 Prozent davon befinden sich in Landes- sowie Privatbesitz. Der Rest ist Eigentum von Kommunen und Bund.

Schwesig will nach eigenen Worten die terminärmere parlamentarische Sommerpause nutzen, um Firmen zu besuchen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. «So kann ich sehen, wo es schon gut läuft und wo es noch Probleme gibt», sagte die Regierungschefin.

Am Donnerstag trifft sich die Ministerpräsidentin in der Seenplatte mit Landwirten und Vertretern des Bauerverbandes, am Freitag ist sie in Vorpommern zu Gast. Die Sommertour wird in der kommenden Woche an drei weiteren Tagen fortgesetzt. Eine Station ist dabei Stettin, wo sich Schwesig zu Gesprächen mit dem Marschall der Woiwodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz, treffen wird.