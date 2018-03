Parteien : Schwesig zu SPD-Ministerriege für Berlin: «ein starkes Team»

Nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schickt ihre Partei die richtigen Politiker an den Kabinettstisch der GroKo in Berlin. «Ein starkes Team der SPD für die künftige Regierung», twitterte Schwesig am Freitag nach der offiziellen Bekanntgabe der SPD-Kandidaten für die neue Bundesregierung, die an diesem Mittwoch im Bundestag vereidigt werden soll. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit. «Jetzt geht es darum, unsere guten Projekte für die BürgerInnen umzusetzen», schrieb Schwesig.

von dpa

09. März 2018, 14:08 Uhr

Als SPD-Bundesvize war sie an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Sie handelte maßgeblich die Vorhaben im Bereich Bildung mit der Union aus. Zudem hatte sie in ihrer Partei darauf gedrungen, dass «Ostdeutsche mit am Kabinettstisch sitzen müssen». Die in Frankfurt/Oder geborene Berliner Stadtbezirks-Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) soll nun Bundesfamilienministerin werden. Dieses Ressort hatte Schwesig vor ihrem Wechsel an die Regierungsspitze in Schwerin von Dezember 2013 bis Juni 2017 geleitet.